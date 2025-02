Szpital na Banacha bije rekordy w liczbie przeszczepów wątroby. Pomogła zmiana przepisów

W szpitalu na Banacha w Warszawie przeszczep za przeszczepem. Takiego tłoku i takiego ruchu nigdy tam nie było. Wystarczyło, że Ministerstwo Zdrowia zmieniło jeden drobny przepis, a wątroby gotowe do transplantacji trafiają od razu tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Na łóżku obok niego leży pan Dariusz Wiraszka, zaatakowany przez WZW typu C. Z kolei siostry - panie Emilia i Anna - przyjechały z Kaszub, spod Lęborka. Pani Anna odda siostrze połowę swojej wątroby. Jest taka potrzeba, bo siostra pani Anny walczy z nowotworem dróg żółciowych.

Trzeba zaznaczyć, że zeszły rok i tak był rekordowo dobry. Co się stało teraz? Jak wyjaśnia ministra zdrowia, zmieniła się od nowego roku "alokacja wątrób". - Od początku tego roku wprowadzamy pewne zmiany w alokacji narządów. Mówię tu o wątrobie. Zmiany, które mają przede wszystkim na celu w centrum postawić pacjenta - informowała w styczniu Izabela Leszczyna.

Sukces polskich lekarzy. "Dwa lata temu marzyliśmy o 200 przeszczepieniach. Teraz to nie jest 200, to już ponad 300"

Sukces polskich lekarzy. "Dwa lata temu marzyliśmy o 200 przeszczepieniach. Teraz to nie jest 200, to już ponad 300" Marek Nowicki/Fakty TVN

Co oznacza zmiana wprowadzona przez resort?

W centrum pacjent, a nie ośrodek, który leczy pacjenta. To oznacza, że w tej chwili pobrane do przeszczepu od zmarłych dawców narządy trafiają do konkretnych, najciężej chorych osób.