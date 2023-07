Sprawa pani Joanny. Minister Maląg domaga się przeprosin dla policji

Policja nie przeprasza pani Joanny, za to władza domaga się przeprosin dla policji. Kolejny raz w zderzeniu obywatela z władzą, rządzący robią wszystko, by skompromitować obywatela i relacjonujące prawdę wolne media.

"Działamy dla Polaków, dla Polski, z miłości do Polski" - tak minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg skomentowała sprawę pani Joanny. Polityk ponadto podkreśliła, że "należy się słowo przepraszam za to, co się stało". Jednak nie chodzi o przeprosiny dla pani Joanny. "Przepraszam", według minister Maląg, należny się za rzekome kłamstwa i hejt.