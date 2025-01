Nieuznawana izba a wybory prezydenckie. Pojawiło się "rozwiązanie, które można rozważyć"

Kto potwierdzi ważność wyboru prezydenta? Kto zatwierdzi w Polsce wynik wyborów? Powinna to zrobić Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, tyle że - zgodnie z orzeczeniami europejskich trybunałów - ta izba nie jest sądem. Co może się zatem wydarzyć tuż po tym, jak Polacy pójdą na wybory?

Problem się pojawi, gdy izba orzeknie nieważność wyborów, a to może się wydarzyć, gdy różnica między kandydatami będzie niewielka. PiS może wtedy zasypać izbę - którą samo powołało i samo obsadziło - protestami wyborczymi.

Karol Nawrocki: to oczywiste, że poparcie Trzaskowskiemu spada

Protesty to niejedyny problem

Protesty wyborcze rozpatrywałaby Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która nie jest sądem. - Jeżeli protest wyborczy jest realizacją jakiegoś prawa politycznego obywatela, to sąd go musi rozstrzygnąć, a nie po prostu jakiś organ udawany, wadliwie powołany - podkreśla profesor Włodzimierz Wróbel.

Protesty to niejedyny problem, na jaki zwracają uwagę prawnicy. - Izba Kontroli Nadzwyczajnej, powołując się na przykład na niewypłacenie środków dla Prawa i Sprawiedliwości, stwierdza nieważność wyborów - wskazuje Piotr Prusinowski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

- Po prostu przenieść ten cały spór, a jest to możliwe, na drogę sądową i niech sąd rozstrzygnie, czy ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej w tej sprawie jest sądem, czy nie i tyle. Wtedy nie będzie to rozstrzygnięcie polityków, ale rozstrzygnięcie sądowe - sugeruje profesor Włodzimierz Wróbel.

Propozycja PSL

Sprawę mógłby rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny, ale musiałby to zrobić szybko. Także szybko Sejm powinien się zająć ustawą marszałka Hołowni, która przenosi uznanie ważności wyborów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej do całego Sądu Najwyższego. Problem w tym, że tam zasiadają neosędziowie, z którymi legalni sędziowie orzekać nie będą. I tu PSL zgłasza swoją poprawkę do ustawy, którą komisja zajmie się w czwartek.