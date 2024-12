Są bezpłatne i mogą uratować życie. Przyszłe mamy coraz chętniej korzystają z badań prenatalnych

Polki korzystają z nowej możliwości i robią badania prenatalne. Od początku roku ich liczba wzrosła aż o 25 procent w stosunku do roku ubiegłego. Od czerwca badania prenatalne są bezpłatne dla każdej kobiety w ciąży. Wcześniej takie prawo miały jedynie kobiety starsze, po ciążach, z wadami lub z podejrzeniami wad. Teraz wskazań do badań nie ma.

- Wzrost o 25 procent, który w tej chwili notuje ministerstwo, to jest ogromne osiągnięcie - podkreśla prof. Ewa Wender-Ożegowska, krajowa konsultant ds. położnictwa i ginekologii. - Z miesiąca na miesiąc obserwujemy coraz większą ilość pacjentek - dodaje Monika Gablankowska, położna z Centrum Medycznego Ujastek w Krakowie.

Od czerwca badania prenatalne są bezpłatne dla każdej kobiety w ciąży. - Każda kobieta w ciąży ma prawo do bezpieczeństwa zdrowotnego swojego i swojego dziecka, i do takiego spokoju - zaznacza Izabela Leszczyna, ministra zdrowia, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Wcześniej prawo do bezpłatnych badań miały jedynie kobiety starsze, po ciążach, z wadami lub z podejrzeniami wad. Teraz wskazań do badań nie ma. - Jedynym wskazaniem do wykonania badań prenatalnych jest bycie w ciąży - wskazuje prof. Mirosław Wielgoś z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, konsultant krajowy ds. perinatologii. Potrzebne jest też skierowanie od lekarza prowadzącego na USG pierwszego i drugiego trymestru.