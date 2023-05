Ruszyła rejestracja na szczepienia dzieci przeciwko HPV. Obejmie w sumie osiemset tysięcy nastolatków

Kobiety, które raka pokonały, najlepiej wiedzą, jak wielkim cieniem choroba kładzie się na całej rodzinie, dlatego wspierają kampanię promującą program szczepień przeciwko HPV. Rusza on 1 czerwca. Wirus ten przenosi się głównie drogą płciową. Dlatego tak ważne jest, by zaszczepić również chłopców. Córkę lub syna można zapisać na szczepienie w najbliższym POZ, a także za pośrednictwem infolinii lub Internetowego Konta Pacjenta.

Prawo do bezpłatnych szczepień ma każde dziecko w wieku dwunastu i trzynastu lat. W sumie osiemset tysięcy nastolatków. - W tej chwili do programu wchodzą całe roczniki, czyli cały rocznik 2010 i cały rocznik 2011, a dopiero od kolejnego roku będą tak naprawdę wchodzić dzieci konkretnymi datami, czyli już od daty urodzenia - przekazuje Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Ideałem byłoby wyszczepienie 70 procent populacji. Tam, gdzie się to udało, na przykład w krajach skandynawskich, zachorowalność na raka szyjki macicy spadła o ponad 90 procent. W Australii raka szyjki macicy uważa się za prawie całkowicie wyeliminowanego. - Gdyby udało się tak skuteczny program przeprowadzić w Polsce, mamy rocznie 3000 zachorowań mniej na raka szyjki macicy i 1500 zgonów wśród kobiet w Polsce mniej - wyjaśnia dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Ginekologii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.

- Tutaj rolą lekarzy, położnych, generalnie akcji edukacyjnych jest to, żeby uświadamiać, żeby coraz więcej mówić na temat etiologii raka szyjki macicy i tego, jak możemy mu zapobiegać - tłumaczy doktor Anna Parzyńska, ginekolożka.

Moc świadomości

Wydaje się to konieczne, bo na razie szturmu na przychodnie nie ma. - Takie informacje powinny być przede wszystkim publikowane w szkołach, czy to przez Librusa do rodziców, poprzez wydziały edukacji - uważa Marta Nowak z Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" w Łodzi.