Profilaktyka 40 PLUS okazała się dużym sukcesem. Wkrótce ruszy kolejny program, także dla młodszych osób

Kwiecień to będzie ostatni miesiąc obowiązywania profilaktycznego programu zdrowotnego Profilaktyka 40 PLUS. To dobrze. Bo zacznie się nowy program i skorzysta z niego jeszcze więcej Polaków - także z młodszego pokolenia. Program Profilaktyka 40 PLUS to był sukces, jakich w ochronie zdrowia mamy niewiele.

To jeden z niewielu sukcesów z czasów urzędowania ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Niespełna cztery lata temu pojawiła się pierwsza tabliczka informująca o tym programie. Dziś lekarze zgodnie oceniają jego efekty.

- Był to program dobry. Na pewno świetnie, że została wprowadzona profilaktyka na taką szeroką skalę - ocenia dr Paweł Lewek, specjalista medycyny rodzinnej. - Jest to, uważam, bardzo duży sukces. Bardzo dobry program - mówi Rafał Gozdur, specjalista medycyny rodzinnej.

Dzięki prostym badaniom krwi i testom na wykrycie utajonej krwi w kale udało się wykryć wiele chorób nowotworowych na wczesnym etapie ich rozwoju. Potwierdzają to onkolodzy.

- Takich pacjentów tutaj również u nas mamy, którzy rozpoczęli tę drogę diagnostyki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w ramach tego programu profilaktycznego i następnie zostali przekierowani do nas do uzupełnienia diagnostyki i do leczenia. Mówimy na przykład o nowotworach jelita grubego - wskazuje Jacek Ciupis, specjalista radioterapii onkologicznej z Radomskiego Centrum Onkologii.

Badania przesiewowe zostały spopularyzowane jak nigdy dotąd

Nowotwory jelita grubego są prawdziwą plagą, bo rozpoznawane są późno, a potem z tego powodu źle się leczą. Rocznie zapada na ten typ nowotworu około 20 tysięcy Polaków, a umiera około 12 tysięcy. Właśnie coś się wreszcie ruszyło w tej kwestii.

- Ja jak zaczynałam pracę w epidemiologii nowotworów, to nie przypuszczałam, że coś takiego nastąpi, bo zmniejsza się powoli, ale się zmniejsza, zachorowalność na raka jelita grubego - komentuje prof. Joanna Didkowska, kierowniczka Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Niewykluczone, że przyczynił się do tego ten program. Co prawda z Profilaktyki 40 PLUS skorzystał jedynie co piąty uprawniony, ale to i tak okazał się sukces. Bo badania przesiewowe zostały spopularyzowane jak nigdy dotąd. Wiele osób w ogóle pierwszy raz z nich skorzystało.

- Panel badań, który był w tym programie 40 PLUS, był nieco szerszy i ludzie dobrze na to odpowiadali i rejestrowali się dzięki temu, a przy okazji trafiali na inne, niedostępne w ramach tego programu badania - wskazuje Karolina Kamińska, koordynatorka sekcji profilaktyki i promocji zdrowia Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

- Podczas ostatniego pół roku zbadaliśmy w Radomskim Centrum Rodziny w naszej placówce trzy tysiące pacjentów w ramach Profilaktyki 40 PLUS. Oznacza to, że połowa pacjentów, którzy zadeklarowali chęć leczenia w naszej przychodni, przystąpiła do tego programu - informuje Dorota Ząbek, dyrektorka zarządzająca Radomskiego Centrum Onkologii.

W maju ruszy nowy program badań profilaktycznych

Od maja z nowego, bogatszego programu profilaktycznego będą mogli skorzystać dorośli Polacy także poniżej 40. roku życia. Pozostaje pytanie: jak do nich dotrzeć?

- Może właśnie powinniśmy otrzymywać jakieś nagrody, takie odczuwalne, widoczne. Mogą to być gadżety, mogą to być pewne upominki, a może właśnie ulgi podatkowe. (...) Zachęcam właśnie organizatorów, żeby śmiało testować różne rozwiązania i znaleźć właśnie ten złoty sposób na Polaków, żeby oni rzeczywiście chętnie i gremialnie korzystali z tych badań profilaktycznych - mówi prof. Łukasz Balwicki, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

