"Powinnam mieć pracę, a stoję i proszę się o moje dokumenty". Protest studentów Collegium Humanum

Kawa, herbata i pączki - to czekało na demonstrujących przed uczelnią do niedawna nazywaną Collegium Humanum. Studenci nie chcieli cateringu, tylko domagali się swoich dyplomów. Na które - co podkreślają - uczciwie zapracowali. Przyjechali z różnych stron kraju. Wzięli ze sobą transparenty i megafon. Wspólnie domagają się dialogu, bo chodzi o ich przyszłość.