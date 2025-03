Polska ma problem z suszą. Słynne rozlewiska zaczynają przypominać step

W Światowym Dniu Wody naukowcy alarmują, że w wielu krajach jej brakuje. W Polsce widać to choćby nad Biebrzą czy Narwią. Od trzech dekad mamy suszę. Nawalne deszcze wywołują powodzie, ale sytuacji hydrologicznej nie zmieniają.

Na łąkach nad Bugiem panuje susza. Mieszkańcy mówią, że tak mało wody nie było tu nigdy. - Normalny poziom to woda jest równo prawie z brzegami o tej porze, a teraz widzimy za plecami, co się dzieje, że jest dwa metry, po prostu linia brzegowa. Tyle wody brakuje do normalnego poziomu, jaki jest wiosną o tej porze - relacjonuje pan Jan Krzyżanowski, mieszkaniec miejscowości Samowicze.