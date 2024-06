Osoby, u których zdiagnozowano raka, często nie wiedzą, co mają robić dalej. Powstał specjalny serwis

Pani Paulina Krasnopolska od czterech lat walczy z rakiem szyjki macicy. Kobieta nagrała film, kiedy zaczęły jej wypadać włosy po pierwszej chemioterapii, ale - jak przyznaje - w tym wszystkim najbardziej koszmarna okazała się sama walka z wielkim, obcym systemem ochrony zdrowia. W pierwszym roku leczenia na badania i leki nierefundowane wydała 80 tysięcy złotych. Do pewnego momentu było ją na to stać, ale gdy okazało się, że kolejny lek też jest nierefundowany i bardzo drogi, musiała zacząć zbierać pieniądze przez internet.

Pani Monika Dembek walczy z nowotworem piersi i przerzutami. Za rekonstrukcję piersi, wykonaną w tym samym czasie co mastektomia, musiała zapłacić. W szybkim wykonaniu badania PET pomógł znajomy. - Przez znajomego dopiero załatwiłam badanie w Łodzi, (….) po prostu ktoś miał swoją klinikę i mnie na to badanie zapisał - opowiada kobieta.

Platforma online dla chorych na raka

Pani Marii Lizak, która walczy z czerniakiem, pomogła za to koleżanka. Pacjentka musiała tylko przenieść się z leczeniem z Krakowa do Warszawy do profesora Piotra Rutkowskiego, kierownika Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii. Dzięki temu weszła do badania klinicznego.