Mocne słowa senatora Koalicji Obywatelskiej wynikają z tego, co Przyłębska mówiła przed laty. Była prezes TK za podobne działania krytykowała sędziów. Twierdziła, że to na tyle istotny problem, by mówić o nim w Sejmie. - Panował zwyczaj kumulowania przez sędziów urlopów wypoczynkowych, a następnie wypłacania wysokich ekwiwalentów pieniężnych - wskazywała w 2019 roku z mównicy sejmowej.

- To jest jeden z przykrych przykładów na degradację Trybunału i na pozbawianie go jakiegokolwiek autorytetu i szacunku w społeczeństwie - uważa były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. - My nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, który by działał zgodnie z konstytucją - mówi minister sprawiedliwości Adam Bodnar.