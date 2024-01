NFZ wciąż ściga lekarzy za wypisywanie recept na mleko ratujące dzieciom życie. Nowa ministra ma "poruszyć temat"

Władza się zmieniła, ekipa w resorcie zdrowia też, a Narodowy Fundusz Zdrowia niezmiennie ściga lekarzy za to, że wypisywali recepty na mleko dla dzieci z bardzo ciężką alergią. Są wezwania do zwrotu pieniędzy, są też sprawy w sądach. Nie ma za to na razie decyzji, co dalej.

Pan doktor Leszek Olchowik jest pediatrą, pulmonologiem i alergologiem. Właśnie przeciwko niemu - doświadczonemu i cenionemu specjaliście - prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skierował sprawę do Sądu Rejonowego w Warszawie. W okresie międzyświątecznym przyszło do niego pismo nakazujące mu zapłatę 19 tysięcy złotych plus opłaty sądowe. To za to, że lekarz uratował zdrowie i życie piętnaściorgu dzieciom wypisując im mleko dla niemowląt na receptę. Lekarz jest u kresu sił. - Z mojej strony i zaburzenia snu i zmęczenie. Niechciałbym powiedzieć, że wpadam w depresję, ale jestem zmęczony tą całą sytuacją. Nie popełniłem żadnego czynu zabronionego - zaznacza Leszek Olchowik.

Fundusz twierdzi, że akurat tym dzieciom, którym lekarz to mleko dla niemowląt zapisał, refundacja się nie należała, że trzeba im było zapisać drugie mleko - dla starszych dzieci. Ale na to drugie były one uczulone, a musiały coś jeść. Podobne sprawy dotyczą nie tylko pacjentów doktora Olchowika. - Część z pacjentów niestety nie tolerowało preparatów dla dzieci starszych, dlatego kontynuowałem po prostu podaż tych mlek, żeby te dzieci w ogóle cokolwiek mogły jeść - mówi Maciej Zagierski, pediatra, przeciwko któremu prezes NFZ-u też skierował sprawę do sądu.

NFZ nie rezygnuje z kary dla lekarki, która przepisywała dzieciom takie mleko, jakie musiała. "Nie odnosimy się do wskazań medycznych" Marek Nowicki/Fakty TVN

Milczenie ministerstwa

- Zdaje się, że jest to preparat dość popularny jeżeli chodzi o stosowanie przez niektórych sportowców w sportach siłowych - mówił prezes NFZ Filip Nowak na początku lutego 2023 roku. - Jest to pośrednio zarzut, że to my tym handlujemy. Myślę, że duża grupa zdroworozsądkowych ludzi w to nie uwierzy, ale napewno znajdą się takie osoby, które przyklasną i powiedzą "no tak, no złodzieje, trzeba ich ukarać". Nie czuję się złodziejem - podkreśla Leszek Olchowik. Nie czują się złodziejami i nimi nie są także inni lekarze, którzy wypisywali mleko ciężko chorym dzieciom. Rekordzistka lekarka ma zapłacić prawie 200 tysięcy złotych kary.

Co na to nowa ekipa w Ministerstwie Zdrowia? Na razie zupełnie nic. - Podczas spotkania z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia pani ministra Izabela Leszczyna poruszy ten temat, zajmie się tym tematem i mam nadzieję, że po tym spotkaniu będę mógł przekazać więcej szczegółów - zapowiada Damian Kuraś z Ministerstwa Zdrowia.

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej twierdzi, że zamiast rozmów potrzebne sa konkretne decyzje. - Wystarczy już rozmów. Te wszystkie karty są na stole. Myślę, że rząd doskonale zdaje sobie sprawę, że tym lekarzom stała się krzywda i są potraktowani niesprawiedliwie. Oczekujemy, że zamiast spotkań i rozmów problem po prostu zostanie rozwiązany, kary zostaną unieważnione - podkreśla Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Źródło: Fakty TVN