Uczniowski okrągły stół odbędzie za tydzień w Białymstoku. Premier Donald Tusk obiecał jednemu z uczniów, że powie o tej propozycji ministrze edukacji. Teraz już wiadomo, że Barbara Nowcka jest za. Powoli kończy się rok szkolny. Zaczynał go minister Czarnek, a kończy minister Nowacka. Co się w tym czasie zmieniło i co się zmieni po wakacjach?

Podwyżki i nowy przedmiot

Jedną z najważniejszych zmian, która stałą się już symbolem tej władzy, jest ograniczenie prac domowych w szkołach podstawowych. Zmiana, która daje oddech uczniom, wciąż budzi wątpliwości części nauczycieli. - Jak dzieci teraz wracają do domu, słyszę od rodziców, rzucą plecakiem i nawet nie zaglądają do tego, co jest do zrobienia - informuje Magdalena Mazur, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 12 w Krakowie.