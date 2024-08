To będzie pierwsze z serii spotkań i negocjacji ministra finansów z przedstawicielami koalicyjnych klubów. W czwartek minister spotka się z politykami Polski 2050. - Niezbędne będzie wspólne spotkanie, na którym zobaczymy, jakie wspólne stanowisko jesteśmy w stanie uzgodnić - informuje minister finansów Andrzej Domański. - W miesiącu sierpniu musimy dojść do porozumienia - mówi poseł Polski 2050-Trzeciej Drogi Ryszard Petru.

Na razie każdy z koalicjantów kładzie na stół swój, zupełnie inny pomysł dotyczący zmian w składce zdrowotnej. I z tymi rozwiązaniami pójdzie do ministra, ale - jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji - na jednej z ostatnich koalicyjnych narad zapadła decyzja, by po pierwsze z rządu wyszedł jeden wspólny projekt. Po drugie, ma być polityczna zgoda, by pierwsze choćby niewielkie zmiany dotyczące przedsiębiorców weszły w życie już od nowego roku.

- Priorytetem jest doprowadzenie do sytuacji takiej, w której krzesło sprzedawane przez przedsiębiorcę albo stół nie będzie płacił składki zdrowotnej - komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. - To jest punkt wyjścia - dodaje.

Obniżka składki zdrowotnej to jeden z punktów umowy koalicyjnej

To na wsparciu dla przedsiębiorców Donald Tusk budował dużą część kampanii wyborczej. A liderzy dzisiejszej koalicji, po faktycznej podwyżce składki zdrowotnej przez Prawo i Sprawiedliwość w ramach Polskiego Ładu, zapewniali, że ich rząd wycofa się z tamtych szkodliwych - jak mówili - rozwiązań. - Powrót do składki zdrowotnej, która nie zabija małych firm - mówił premier Donald Tusk. - Kwestia składki zdrowotnej jest naszym być albo nie być w koalicji - podkreślał marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

- Powiem wprost: jeżeli nie obniżymy składki zdrowotnej to, to wpisze sobie na sztandary Konfederacja i będzie grała tym w kampanii prezydenckiej. To się wtedy może źle skończyć dla całej koalicji - ostrzega Ryszard Petru. - Czy Lewica jest gotowa na ustępstwa? My jesteśmy gotowi do tego, żeby rozmawiać, ale będziemy rozmawiać z Excelem w ręku, czyli po prostu będziemy to liczyć- mówi posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.