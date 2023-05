Lex Tusk. "Zrobimy wszystko, aby ta pałka polityczna na końcu uderzyła tych, co tak haniebną bronią walczą"

Przy sprzeciwie opozycji PiS przyjęło ustawę, która została napisana - i tu nikt tego nie ukrywa - z powodu jednej osoby, która podczas głosowania była na sali plenarnej. - Jeżeli pan Donald się tak bardzo tego przestraszył, to chyba ma coś za uszami - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Ustawa - już nazywana lex Tusk - pozwoli powołać sejmową komisję weryfikacyjną do badania rosyjskiego wpływu w Polsce i to od 2007 roku, gdy premierem był Donald Tusk. - Reset z Rosją dokonała Platforma Obywatelska. Donald Tusk był twarzą tego resetu - uważa Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS. To narracja, którą propaguje i PiS, i rządowa telewizja.