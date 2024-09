Kredyt zero procent wciąż dzieli koalicję. "To jest zła polityka"

czytaj dalej

To jest "one woman show" - piszą niemieckie media. Przybliżamy sylwetkę Sahry Wagenknecht. Sojusz, który w nazwie ma jej nazwisko, jest najnowszym fenomenem niemieckiej polityki, który oferuje miks kilku światów: lewicowe poglądy na gospodarkę, konserwatywne spojrzenie na imigrację, a do tego prorosyjskie spojrzenie na sprawy zagraniczne i niechęć do ochrony klimatu. No i spora pogarda wobec elit, które od minionej niedzieli mają powody, by obawiać się takiej konkurentki.