Donald Tusk wyjeżdża do Brukseli z misją. "Wszyscy tych pieniędzy potrzebujemy"

To będzie pierwsza zagraniczna podróż jeszcze kandydata na premiera. W środę i czwartek Donald Tusk będzie w Brukseli rozmawiał o pieniądzach na KPO. - To są polskie pieniądze w Brukseli, których rząd PiS nie chciał przywieźć, a nowy rząd przywiezie - zapowiada Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. Co do tego po stronie koalicjantów nie ma różnicy zdań.