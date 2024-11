Kogo wystawi Tusk, a kogo Kaczyński? Droga kandydatów na kandydatów na prezydenta nie jest prosta

W Koalicji Obywatelskiej kandydatów na kandydata na prezydenta jest dwóch - Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Żaden tego nie ukrywa, obaj prowadzą wewnątrzpartyjną kampanię. Prawo i Sprawiedliwość wciąż prowadzi jedynie badania, ale do polityków, którzy są w grze, chce dołączyć Beata Szydło.

Inny styl miał Rafał Trzaskowski w Aleksandrowie Łódzkim. - To jest normalne, że różni ludzie mogą mieć ambicje, że Radek Sikorski ma swoje ambicje. Ważne, żeby skupić się na tym, co najważniejsze. A mianowicie na tym celu i na tym pojedynku, który ma umocnić, naprawdę umocnić, trwale demokrację w Polsce - mówił prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski w swoim wystąpieniu nawiązywał do tego, jak się starał prezentować swoją kandydaturę Radosław Sikorski. Wiele wskazuje, że on też bardzo by chciał zostać kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Jak twierdzi Radosław Sikorski, z Rafałem Trzaskowskim mają zbliżone wyniki badań sondażowych.