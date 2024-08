Jeden z zakładników Hamasu uwolniony przez siły specjalne. Powiedział premierowi: ludzie tam czekają

Farhan Alkadi przez ponad 10 miesięcy był przetrzymywany przez terrorystów z Hamasu w tunelach w południowej części Strefy Gazy. 52-latka, który należy do mniejszości Beduinów, uwolnili izraelscy żołnierze. Razem z setkami innych zakładników został porwany przez Hamas 7 października zeszłego roku. Premier Izraela Benjamin Netanjahu usłyszał od niego w rozmowie telefonicznej, że wielu ludzi wciąż czeka na uwolnienie.

Farhan Alkadi został wywieziony ze Strefy Gazy wozem opancerzonym do miejsca, skąd wojskowy śmigłowiec mógł go zabrać do szpitala.

- Izraelskie siły specjalne w trakcie skomplikowanej misji ratunkowej uratowały jednego z naszych zakładników z niewoli Hamasu w Strefie Gazy - Farhana Alkadiego ze społeczności beduińskiej w Rahat na południu Izraela - przekazał kontradmirał Daniel Hagari z Sił Obronnych Izraela.

Na wieść o uwolnieniu Farhana jego rodzina i przyjaciele natychmiast przyjechali do szpitala w Beer Szewie i nie mogli się doczekać, by go zobaczyć. Na rękach jednego z jego braci był malutki syn Farhana.

- Jest bardzo szczęśliwy i podekscytowany. Farhan jeszcze go nie widział, a ja chcę mu zrobić niespodziankę - powiedział brat uwolnionego zakładnika, Ismail Alkadi.

"Gdyby Sinwar zginął, duża część terrorystów z Hamasu po prostu złożyłaby broń" TVN24

"Tam wciąż jest wielu ludzi, którzy czekają"

Farhan Alkadi został uprowadzony niemal 11 miesięcy temu podczas krwawego ataku terrorystów z Hamasu na miejscowości na południu Izraela. Był przetrzymywany w podziemnych tunelach w Gazie. Izraelska armia nie podaje szczegółów uwolnienia.

- Byłem właśnie w jego pokoju. Dzięki Bogu Farhan czuje się dobrze - powiedział Hatem Alkadi, drugi brat uwolnionego zakładnika.

- Opowiedział mi o brutalnym więzieniu. Prawie nie widział słońca, przez ponad 10 miesięcy nie widział żadnego światła dziennego - powiedział Attar Abu Madiam, burmistrz Rahat.

Do szpitala zadzwonił premier Izraela. - Chciałem podziękować za to, co pan zrobił. Że jestem w miejscu, gdzie mogę zobaczyć się z rodziną. To święta sprawa, co pan zrobił, ale tam wciąż jest wielu ludzi, którzy czekają - powiedział Farhan Alkadi.

Jedna trzecia izraelskich zakładników prawdopodobnie nie żyje

Ze Strefy Gazy wciąż nie wróciło ponad 100 izraelskich zakładników. Jedna trzecia z nich prawdopodobnie nie żyje. W Izraelu rodziny porwanych podczas cotygodniowych demonstracji domagają się, by władze zrobiły wszystko, by ich ratować.

- Ten rząd powinien podać się do dymisji, bo nie robi wszystkiego, co powinien. Rujnuje kraj i gospodarkę, ale nie zajmuje się powrotem zakładników do domu - powiedział Ilan Cohen, uczestnik demonstracji.

Farhan Alkadi jest zaledwie ósmym zakładnikiem uwolnionym przez izraelską armię. Niemal 80 wróciło do Izraela dzięki krótkotrwałemu zawieszeniu broni z Hamasem.

- Większość społeczeństwa i rządu rozumie, że trzeba osiągnąć porozumienie, by ratować ich życie, nawet kosztem zakończenia wojny - podkreślił Yotam Cohen, brat zakładnika Nimroda Cohena.

Takiego porozumienia między Hamasem i rządem Izraela wciąż nie ma.

Źródło: Fakty TVN