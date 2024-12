Prezes PiS ostrzegł dziennikarkę, że ją zapamięta. "Jak macie w ogóle czelność ze mną w ten sposób rozmawiać?"

Jarosław Kaczyński został pozbawiony immunitetu. Może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej w sprawie o pobicie. Dziennikarze na korytarzu sejmowym zapytali go o to, w jaki sposób Zbigniew Komosa go zaatakował. Wywiązała się dyskusja. - Jak macie w ogóle czelność ze mną w ten sposób rozmawiać? Szczególnie pani. Zapamiętamy to - powiedział dziennikarzom.

Jarosław Kaczyński wciąż nie przeprosił za swoje zachowanie i wciąż obraża Zbigniewa Komosę, który chce mu wytoczyć proces za uderzenie w twarz - ostatnio nazwał go lumpem. Sejm się zgodził, by w tej sprawie Jarosław Kaczyński stracił immunitet.

- Ważne jest, że w tym kluczowym głosowaniu, w którym decydowaliśmy o immunitecie Jarosława Kaczyńskiego za czyn przeciwko obywatelowi, że przynajmniej w tej kwestii uzyskaliśmy większość wystarczającą, by odebrać immunitet - wskazał premier Donald Tusk. - Żeby polityk za krzywdę wyrządzoną zwykłemu człowiekowi odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości - dodał

- Nie czuję się winny w najmniejszym stopniu. Uważam, że zrobiłem jedyne co w tej sytuacji można było zrobić - ocenił Jarosław Kaczyński.

To Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński upolitycznili smoleńskie miesięcznice. To tam prezes PiS-u insynuuje zamach, bo dowodów nie przedstawia.

Adwokat Komosy tłumaczy, że wszystkie procesy zakończyły się uniewinnieniem TVN24

Zbigniew Komosa jest aktywistą, który pod pomnikiem smoleńskim na Placu Piłsudskiego w Warszawie zostawia wieńce z tabliczką z napisem.

Pełna treść tabliczki brzmi: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski". Na dole jest również dopisek: "Stop kreowaniu fałszywych bohaterów".

Prezes PiS zrugał dziennikarkę

To na miesięcznicach PiS-u najpierw pojawiły się transparenty atakujące Donalda Tuska, ale ich nikt nie niszczył. Donald Tusk nie wyprowadzał ciosów i nie wdawał się w szarpaniny z trzymającymi takie transparenty. To Jarosław Kaczyński został nagrany, jak wymachuje pięścią. - Każdy obywatel ma prawo do samoobrony. To była reakcja obronna - stwierdził na korytarzu sejmowym.

Prezes PiS-u pozwolił sobie na wywody o najstarszym zawodzie świata w odpowiedzi na pytania dziennikarki, próbował ją też zastraszyć słowami "zapamiętamy to". - Jak macie w ogóle czelność ze mną w ten sposób rozmawiać? Szczególnie pani. Zapamiętamy to - ostrzegał. - Was nie można w ogóle traktować jako dziennikarzy, tylko jako funkcjonariuszy bardzo złej sprawy - powiedział reporterom w Sejmie.

Posłowie koalicji rządzącej podzieleni w sprawie niszczenia wieńców

Jarosław Kaczyński, Marek Suski i Anita Czerwińska wciąż są chronieni przez swoje immunitety w sprawie niszczenia wieńców pod pomnikiem smoleńskim, których treść im się nie podobała. Przeciw ich uchyleniu zagłosowała także część rządzącej koalicji - PSL i Polska 2050.

- Rozliczenia nie polegają na tym, żeby zajmować się takimi małymi sprawami - ocenił poseł Polski 2050-Trzeciej Drogi Bartosz Romowicz.

- Głosowałam za odebraniem immunitetu w pierwszej sprawie i nie zagłosowałam za odebraniem immunitetu w drugiej sprawie. Ja szanuję zdanie moich klubowych kolegów i koleżanek, większość zdecydowała, że zagłosuje przeciwko, więc nie chciałam głosować przeciwko nim, ale nie będę głosować też przeciwko sobie - powiedziała Aleksandra Leo, posłanka Polski 2050-Trzeciej Drogi.

- Warto być sojusznikiem prawa i praworządności. W mojej ocenie trzeba bardzo uważać, żeby chociaż na moment nie stać się sojusznikiem tych, którzy praworządność przez osiem lat mieli za nic - wskazał Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.

- Postawą swoich koleżanek i kolegów jestem trochę zaskoczony. Dlatego że sprawa może błaha, ale wszyscy powinni być tak samo traktowani, czy to jest Kaczyński, czy to nie jest Kaczyński - skomentował poseł Lewicy Tomasz Trela.

Źródło: Fakty TVN