Jak motywować uczniów przez ocenianie? Specjalne seminarium ma pomóc nauczycielom

Są pomysły na to, jak lepiej oceniać pracę uczniów. Nie sztuką jest tylko postawić ocenę, sztuką jest ucznia zachęcić, a nie zniechęcić - przypominają eksperci. Tym bardziej, że z danych wynika, że ponad połowa młodych ludzi odczuwa brak motywacji do działania.

Tłumy do sali kinowej w Krakowie przyciągnęła nie premiera nowego filmu, a wiedza na temat mądrego oceniania uczniów. - Będziemy potrafili ją wykorzystać. Będą to kroki milowe w szkołach - mówi Anna Tracz, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czubrowicach.

W przypadku matematyki u blisko 40 procent uczniów pojawia się stres związany ze sprawdzianami pisanymi na ocenę. - Do tego stopnia dzisiaj jesteśmy zepsuci, że kiedy ja uczę studentów na pierwszym roku i mówię im: kochani, teraz będzie kartkówka, ale ona będzie nie na ocenę, to pierwsze pytanie, jakie pada: to po co ja mam ją robić - mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych Państwowego Instytutu Badawczego.

Seminarium Instytut Badań Edukacyjnych

Stawianie stopni to za mało. Informowanie ucznia o postępach czy motywowanie go nie powinno być nowością - jest przecież wpisane do ustawy. - To jest ocenianie, które z jednej strony jest czasami podsumowaniem, ale przede wszystkim daje mi taką informację, co jeszcze muszę zrobić - wskazuje dr Jędrzej Witkowski z Centrum Edukacji Obywatelskiej.