"Gdy ucichła wrzawa medialna, Nitro-Chem wycofał się z porozumienia". Podatnicy zapłacili za posprzątanie

Półtora roku temu w TVN24 pokazaliśmy wstrząsający reportaż "Wody czerwone" o nielegalnych składowiskach często bardzo niebezpiecznych odpadów. Emocje, jakie ten materiał wywołał, sprawiły, że Nitro-Chem, jedyny w Polsce producent trotylu, zobowiązał się do usunięcia swoich odpadów, ale nie usunął. Miliony złotych poszły na to z pieniędzy podatników.

- Czuję ulgę. Mieszkam w promieniu kilometra niecałego, a z tego, co było nam wiadomo, a robiliśmy rozeznanie, to strefa rażenia w ramach wybuchu czy pożaru była bardzo duża, nawet do 15 kilometrów - wskazuje Krzysztof Wiśniewski, radny gminy Prażmów.