Donald Tusk do ministrów: będziecie rozliczani. Odbędą się spotkania z grupami społecznymi

Przemowa premiera do ministrów była dość szorstka. - Wy też będziecie rozliczani. Z czynów, z błędów. (...) Wy wszyscy zdobędziecie się na odwagę i pomożecie mi zorganizować spotkania z najbardziej zainteresowanymi grupami w tych sprawach, w których nie idzie najlepiej, porozmawiać z tymi, którzy nie do końca są zadowoleni z naszych działaniach - mówił premier Donald Tusk.

To brzmiało jak reprymenda. Donald Tusk zapowiedział, że w jesiennych spotkaniach ministrów z różnymi grupami społecznymi będzie brał udział także on. Jakby oni sami nie dawali sobie rady.

- Jeżeli premier chce się włączyć w ten proces, to my się tylko cieszymy - skomentowała ministra klimatu i środowiska z Polski 2050-Trzeciej Drogi Paulina Hennig-Kloska.

Trudne tematy w Koalicji 15 października

Wymieniając koalicyjną ministrę z Trzeciej Drogi, premier zapowiedział spotkanie z branżą drzewną, która jeszcze wiosną skarżyła się premierowi, że jej resort ogranicza wycinkę drzew, co uderza w ich produkcję. Ministra miała już potknięcie przy ustawie wiatrakowej, a ma na głowie jeszcze inny problem - mrożenia cen energii.

Zgoda jest, ale pieniędzy brakuje. W budżecie są na to dwa miliardy - jak informował minister finansów - a potrzeba więcej. Przy okazji budżetu inna minister z Trzeciej Drogi, Katarzyna Pełczyńska- Nałęcz, weszła w spór z premierem o kredyt zero procent.

- W koalicji będą coraz większe tarcia, bo widać różne interesy, widać zbliżające się wybory - ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki. PiS czeka na rozpad Koalicji 15 października, ale rządzący powtarzają, że to się nie stanie.

- Ta koalicja robi robotę, jedzie do przodu i do przodu będzie jechać - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Łączy na kompromis, to jest koalicja kompromisu - stwierdził wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy.