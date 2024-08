Co czeka uczniów w nowym roku szkolnym? Są zmiany, ale niekoniecznie są potrzebne nowe podręczniki

Niemal dwa tygodnie przed powrotem do szkoły warto sprawdzić, jakie zmiany czekają na uczniów. To między innymi brak przedmiotu historia i teraźniejszość w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do rodziców, by nie rezygnowali ze starych podręczników ze względu na zmiany programowe, bo polegają one na rezygnacji z niektórych treści, a nie dodaniu nowych.

- Cieszę się, pewnie tak jak i nauczyciele, ze zmniejszenia zakresu podstawy programowej - przyznaje Halina Buchowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie.

Wizja większego luzu może osłodzić uczniom powrót do szkoły, choć zrobiło się też nerwowo. Rodzice zastanawiali się, czy nowa podstawa wymaga kupienia nowych podręczników. - Na rodzicach wywierana jest presja, że nowe podręczniki muszą być kupione. To rzeczywiście nie powinno mieć miejsca - mówi Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji "Przestrzeń dla edukacji". Dodaje, że nie ma powodu, by wymieniać podręczniki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje, by zostawić stare podręczniki i uważać na oszustów naciągaczy. - Chcę podkreślić, że możemy po rodzeństwie przejąć podręczniki czy przyjaciołach, te, które do tej pory były używane - informuje Joanna Mucha, wiceministra edukacji.

MEN przypomina, że podstawa jest okrojona, a nie zmieniona. - Podejście ekologiczne, ale również ekonomiczne. Nie trzeba kupować nowej książki, tylko z tej dotychczasowej wybrać właściwe treści - ocenia Anna Niewińska, dyrektorka VIII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.

Kończący się rok szkolny przyniósł wiele zmian. Co jeszcze zostało do zrobienia? Adrianna Otręba/Fakty TVN

Zmian jest więcej

W szkole i tak uczniów czeka wiele nowego. Uczniowie z Ukrainy, dotąd uczący się na przykład online, pojawią się na zajęciach w szkole. Może chodzić nawet o 80 tysięcy nowych uczniów. - To wszystko będą musieli zrobić nauczyciele, tak naprawdę dysponując takimi zasobami, jakie mają, dlatego że dodatkowe wsparcie nie jest dla nich przewidziane - zwraca uwagę Iga Kazimierczyk.

Wśród zmian: koniec HiT-u dla pierwszoklasistów w szkołach ponadpodstawowych, a oceny z religii i etyki przestaną być liczone do średniej. Dodatkowo, gdy chętnych na religię lub etykę będzie mało, to kilka klas będzie się uczyło razem. - Jeśli jest to mała grupa dzieci, która zapisuje się na religię, można z tych dwóch klas zrobić po prostu jedną klasę - wskazuje wiceministra edukacji.

Za to nauka pierwszej pomocy będzie obowiązkowa. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od 18 lat uczy, jak jej udzielać, i będzie to robić dalej. - Część z tego zakresu zajęć można poprowadzić po prostu poprzez zabawę. Dzieciaki najlepiej przyswajają tę wiedzę, kiedy jest to dla nich coś pozytywnego, coś ciekawego, dlatego też przekazujemy sprzęt do każdej szkoły - informuje Anna Stawicka, koordynatorka programu edukacyjnego "Ratujemy i uczymy ratować" z Fundacji WOŚP. Każda szkoła będzie też musiała pilnować, czy w toaletach zawsze są papier toaletowy i ręczniki papierowe lub działające suszarki do rąk.

Źródło: Fakty TVN