Jeden bliski współpracownik Ziobry zawiadamia drugiego

- Rozumiem, że to jest jakaś zemsta głębokiego państwa z czasów Ziobry na obecnej koalicji i to jest, wiecie państwo, tak ustrojowo po prostu obrzydliwe - komentuje Szymon Hołownia, marszałek Sejmu.

"Absolutne szaleństwo, wariactwo"

Część ministrów na słowa prezesa Trybunału Konstytucyjnego reagowała śmiechem, premier nagrał nawet film, ale dla części polityków koalicji rządowej działania duetu Kaczyński-Święczkowski to niebezpieczna polityczna gra. To próba wywołania kryzysu demokratycznie wybranej władzy oraz odwrócenie uwagi od coraz większej skali rozliczeń władzy PiS-u.

Zawiadomienie wysłał do konkretnego zastępcy prokuratora

Bogdan Święczkowski nie zawiadomił o przestępstwie prokuratury, ale wysłał je do konkretnego zastępcy prokuratora, czyli do Michała Ostrowskiego, którego Zbigniew Ziobro na to stanowisko obsadził już po 15 października, czyli po wyborach.

Tymczasem Ostrowski żadnego śledztwa nie mógł rozpocząć, bo nie przekazał sprawy do zarejestrowania, choć to nie jedyna przeszkoda.

- Adam Bodnar w tym wszystkim uczestniczy i jeżeli dojdzie kiedyś do procesu, to będzie jednym z głównych oskarżonych - mówi Jarosław Kaczyński.

Sprawę komentuje też Zbigniew Janas - działacz antykomunistycznej opozycji, który w stanie wojennym ukrywał się przed ówczesną władzą. - Najważniejsze w tym jest to, że tam widzę strach. I mają się czego bać. Tego, co robili. Rozliczenia za to, co oni robili przez te całe 8 lat - mówi.