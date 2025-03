Amerykanie chcą ukraińskich metali ziem rzadkich, ale ich się w Ukrainie w ogóle nie wydobywa

Kopalnia Zawaliwskij leży na jednym z największych złóż grafitu w Europie. Na takie złoża apetyt ma Donald Trump i chce umowy na dostęp do nich w zamian za dalsze wsparcie w wojnie. Najnowszą wersję umowy Ukraińcy przyjęli ze zdziwieniem. - To zupełnie inny dokument. Jest w nim wiele rzeczy, o których wcześniej nie było mowy, i takie, które obie strony wcześniej już odrzuciły - informuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Surowce kluczowe dla gospodarki hi-tech

Ukraina ma zarówno pierwiastki metali ziem rzadkich, takich jak lantan, cer, erb i lit, jak i surowce krytyczne, w tym grafit. Są one podstawą nowoczesnych technologii, wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym i lotniczym do produkcji turbin wiatrowych, samochodów elektrycznych, telefonów czy telewizorów.

Amerykanie tym, co ukraińskie, chcą konkurować z Chinami. - Nawet około 80 procent rynku metali ziem rzadkich jest kontrolowane przez Chiny. Te materiały są istotą gospodarki hi-tech - wskazuje Oleksandr Khara, były ukraiński dyplomata, dyrektor Centre for Defence Strategies.

- Do 2022 roku, do początku wojny, w fabryce pracowało 250 osób. Teraz, niestety, pracuje niecałe 100 - przekazuje Igor Semko, dyrektor produkcji kopalni.

Ukraina nie wydobywa metali ziem rzadkich

Ale Amerykanie prą do przodu. Nowa wersja umowy jest dla Kijowa finansowo niekorzystna. - Styl Trumpa jest bardziej biznesowy niż geopolityczny i ten styl może dać efekty. Ukraina rozumie, że jeśli chcesz coś otrzymać od partnera, to musisz mu dać to, co go zainteresuje - ocenia Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy.