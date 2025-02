9-latka zakrztusiła się cukierkiem i zmarła. Ratownik przypomina, jak pomóc dziecku w takiej sytuacji

Tragedia w szkole w Chełmie. Podczas zajęć w świetlicy 9-letnia dziewczynka zadławiła się cukierkiem. Mimo prób udzielenia pomocy, dziewczynka zmarła. Prokuratura zaczęła śledztwo, a ratownicy medyczni przypominają, co dokładnie robić, żeby skutecznie w takiej sytuacji pomóc.

Spokojnym na co dzień Chełmem wstrząsnęła informacja o tragedii, jaka rozegrała się w środę przed południem w budynku jednej ze szkół. W Lubelskiem trwają ferie zimowe, ale zajęcia opiekuńcze odbywają się.

- Wczoraj (w środę - przyp. red.) przed południem dyżurny komendy miejskiej policji w Chełmie otrzymał zgłoszenie o nieszczęśliwym zdarzeniu, do którego doszło na terenie jednej ze szkół specjalnych w Chełmie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 9-letnia dziewczynka, przebywając na zajęciach, w pewnej chwili wzięła do buzi cukierek, którym zaczęła się dławić - informuje nadkom. Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Cukierek wpadł dziecku do dróg oddechowych. Niestety, dziewczynka udusiła się. Policja i prokuratura przesłuchały już świadków i uczestników zdarzenia.

01.05 | Kawałek jedzenia, kawałek gumy, klocka blokuje drogi oddechowe dziecka. Maluch dusi się, nie może oddychać. Takie sytuacje zdarzają się codziennie i to nie tylko najmłodszym. Co zrobić, jak się zachować i nie wpaść w panikę? Wyjaśnia nasza reporterka, ratownik medyczny i ich mali asystenci.

Jak pomóc w przypadku zakrztuszenia? Wyjaśniamy 01.05 | Kawałek jedzenia, kawałek gumy, klocka blokuje drogi oddechowe dziecka. Maluch dusi się, nie może oddychać. Takie sytuacje zdarzają się codziennie i to nie tylko najmłodszym. Co zrobić, jak się zachować i nie wpaść w panikę? Wyjaśnia nasza reporterka, ratownik medyczny i ich mali asystenci. tvn24

Co robić, gdy dziecko się zakrztusi?

Ponieważ taka nagła sytuacja z dzieckiem może przydarzyć się każdemu, a liczą się sekundy, przypominamy, co robić. - Jedną rękę zamykamy w pięść, tak, żeby kciuk wchodził nam pod łuk żebrowy, a drugą ręką, płaską, obejmujemy tę rękę zamkniętą i w ten sposób dopychamy intensywnie pięć razy w stronę przepony - wskazuje Marcin Borkowski, ratownik medyczny.

Czy najpierw uderzamy w plecy, czy najpierw wykonujemy tak zwany chwyt Heimlicha - to tak naprawdę wszystko jedno. - To jest obojętne. Kolejność jest obojętna, bo to ma za zadanie nacisk wykonać - podkreśla Marcin Borkowski.