Czy Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Sondaż

Osiem zarzutów

Podczas wspólnej konferencji prasowej grupy posłów wnioskodawców poseł Lewicy Tomasz Trela powiedział, że wbrew temu, co mówili politycy PiS, "wniosek jest bardzo konkretny, zarzuty są bardzo konkretne, a uzasadnienie to ponad 70 stron". - To nie jest polityka, to są fakty - Adam Glapiński był najgorszym prezesem NBP po 1989 roku - ocenił.