Tusk chciał ujawnić swoje plany 2 grudnia. Schetyna stawia ultimatum

Kandydat na prezydenta, prawybory. "Różne scenariusze" na posiedzeniu władz PO Rozważane były różne scenariusze wyłonienia kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta,... Grzegorz Schetyna przedstawił Donaldowi Tuskowi raczej ultimatum niż prośbę. W dniach 20-21 listopada w Zagrzebiu ma odbyć się kongres Europejskiej Partii Ludowej. W telewizji Polsat News przewodniczący PO Grzegorz Schetyna powiedział, że do tego czasu Donald Tusk musi zadeklarować, czy będzie kandydował na prezydenta Polski.

- To jest maksymalnie życzliwa wypowiedź pod adresem Donalda Tuska, wskazująca, że dla nas wszystkich jest tak ważną osobą, że prosimy go o decyzję w tej sprawie - tłumaczy poseł PO i były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.

Różne terminy

Podejrzenie, że jednak Grzegorz Schetyna wyznacza nie tylko termin, ale wręcz stawia ultimatum, jest uzasadnione o tyle, że sam Donald Tusk już wyznaczył datę, kiedy ujawni swoje prezydenckie plany, albo ich brak. Jego termin nie pokrywa się z terminem Grzegorza Schetyny.

- Drugiego grudnia to jest poniedziałek. Mogę konkretnie w waszej stacji opowiedzieć, jak widzę dalszą przyszłość polityczną i Polski, i swoją. Będzie to już po wyborach parlamentarnych - powiedział 30 sierpnia w wywiadzie dla "Faktów po Faktach" TVN24 Donald Tusk.

Ta kolizja terminów i zderzenie planów nawet niektórym politykom w PO wygląda na ultimatum Grzegorza Schetyny, który nie jest pewny swojego przywództwa w partii.

- Donald Tusk do 1 grudnia pełni funkcję szefa Rady Europejskiej, więc trudno, żeby zmieniał swoje plany. Myślę, że Donald Tusk nie jest osobą, której dziś powinniśmy stawiać ultimatum - komentuje posłanka PO Agnieszka Pomaska.

Nawet Roman Giertych, który jest pełnomocnikiem Donalda Tuska w Polsce, najwyraźniej zrozumiał, że Grzegorz Schetyna stawia warunki Donaldowi Tuskowi. W swoim wpisie na Twitterze chyba z tego zażartował.

Foto: twitter.com/GiertychRoman Wpis Romana Giertycha

Różne opinie

Są politycy PO, którzy traktują słowa Grzegorza Schetyny bardzo poważnie. - Nie widzę tu ultimatum, nie widzę tu presji. To jest kwestia pewnego kalendarza, który przyjmiemy w Platformie. My też musimy podejmować decyzje jako Platforma - ocenia poseł PO Sławomir Neumann.

- Co nie oznacza, że Donald Tusk musi ją (decyzję w sprawie startu w wyborach prezydenckich - przyp. red.) ogłaszać publicznie całej Europie, prawda? Natomiast wiedzę co do jego intencji musimy mieć naprawdę wcześniej - dodaje poseł PO Rafał Grupiński.

Dzisiaj Platforma zastanawia się nad różnymi "kandydatami na kandydata" w wyborach prezydenckich.

- Ludzie, którzy wcześniej nie głosowali albo wcześniej nie byli aktywni wyborczo, bo to też nie zawsze 18-latkowie idą głosować, ale ta chwila refleksji jest potrzebna. Dla nich Donald Tusk jest historią. A dla tych, którzy oglądają media publiczne, jest niestety historią nie najlepszą. I dużo czasu zajęłoby mu przypomnienie, że był błyskotliwy medialnie i zrobił dużo dobrych rzeczy. Małgorzata Kidawa-Błońska jest tu i teraz - przekonuje liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka.

- Donald Tusk jest politykiem formatu europejskiego i światowego. Ma prawo podjąć decyzję taką, jaką uważa, w stosownym dla siebie momencie - twierdzi eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.

17 października Grzegorz Schetyna zamieścił na Twitterze zdjęcie, które przedstawia, jak rozmawia on z Donaldem Tuskiem. Opatrzył je podpisem "na Zachodzie bez zmian". Wiele osób potraktowało ten wpis jako wyraz niezmiennej szorstkiej przyjaźni obu polityków, a nie - po prostu przyjaźni.

Foto: twitter.com/SchetynadlaPO Wpis Grzegorza Schetyny

- Ten negatywny elektorat, jaki ma Donald Tusk w samej Platformie Obywatelskiej, jest chyba największą barierą dla jego startu - ocenia Władysław Frasyniuk, działacz opozycji w czasach PRL-u.

Czternaście lat temu Donald Tusk kandydował na prezydenta Polski. Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej wydał wtedy książkę "Solidarność i duma". W połowie grudnia ma się ukazać jego nowa książka, nakładem Wydawnictwa Agora. Ma ona nosić tytuł "Szczerze".

