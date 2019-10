Andrzej Duda i kontrkandydaci z opozycji. Sondaż prezydencki dla "Faktów" TVN i TVN24

Zamiast zajęć WF-u plogging, czyli połączenie przyjemnego z i pożytecznym. Uczniowie Szkoły Podstawowej numer 31 w Krakowie już wiedzą, że plogging to bieganie ekologiczne, bo z workami na śmieci w rękach. Chodzi o to, żeby nie tylko biegać, ale żeby też do worków zbierać śmieci.

