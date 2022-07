Wraca podatek VAT od zbiórek. Nie obejmie wszystkich

Rada Polityki Pieniężnej w czwartek podniosła stopy procentowe o 50 punktów bazowych. To oznacza, że stopa referencyjna wzrośnie z 6,00 do 6,50 procent, a raty kredytów kolejny raz pójdą do góry. Nie tylko hipotecznych, także dla firm. Podwyżka to część planu walki z inflacją.

