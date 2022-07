W Polsce wczesne wykrycie alzheimera jest rzadkością. "Od wielu lat zabiegamy o strategię narodową"

Upały dotarły do Polski - oby nie doprowadziły do tego, co dzieje się na zachodzie Europy, gdzie powietrze znad Afryki dotarło już wiele dni temu. Ludzie mdleją i umierają. Mnożą się awarie. Hiszpania płonie, bo gdy ziemia jest wysuszona, wystarczy iskra, by doszło do tragedii. U nas aż tak gorąco nie będzie.

»