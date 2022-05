ATAK ROSJI NA UKRAINĘ. RELACJA NA ŻYWO NA PORTALU TVN24.PL

Do ukraińskich domów Rosjanie przynieśli śmierć, zniszczenie i trudne do wyobrażenia zbrodnie. - To, co mi zrobił, było okropne. Zmusił mnie, nie mogę o tym mówić. Wstydzę się i boję - mówi Mika, ofiara gwałtu, która chce zostać anonimowa.

Ciało kobiety i jej syna znaleziono w masowym grobie, ciało jej męża - w studni. Ukraińcy nie chcą, żeby ofiary były anonimowe Bucza stała się symbolem okrucieństwa Rosjan, ale nie tylko tam żołnierze mordowali cywilów.... Rosyjscy żołnierze, którzy zgwałcili Mikę, to samo zrobili córce pani Walentyny, a jej męża zastrzelili przed domem. Kobiety zapamiętały ich imiona: Dania i Oleg.

- Dania powiedział, że ma 19 lat. Odpowiedziałam, że ja mam 41 lat i że mój syn jest w jego wieku. Zapytałam, czy ma dziewczynę. Powiedział, że tak, że ma 17 lat i jeszcze nie uprawiał z nią seksu. Zapytałam, dlaczego chce mi to zrobić. Odpowiedział: ponieważ od dwóch tygodni nie widziałem kobiety - wyznaje Mika.

Po tym wszystkim córka Walentyny nie była w stanie dłużej mieszkać w rodzinnej miejscowości i wyjechała z nastoletnim synem. Mika mimo traumy została. O swojej historii opowiedziała ukraińskiej policji, która zbiera dowody takich zbrodni.

"To wygląda jakby dostali taki rozkaz"

Dramatyczne relacje ofiar i świadków gwałtów słychać w niemal każdej, nawet najmniejszej wyzwolonej przez ukraińską armię miejscowości.

- Jeden z żołnierzy złapał mnie w ogrodzie sąsiada. Był pijany. Wystrzelił kilka kul przy moim uchu i głowie, a potem mnie zgwałcił. Co mam powiedzieć? Muszę jakoś żyć dalej, ponieważ mam 13-letniego syna - opowiada kolejna z ofiar gwałtu, która chce zostać anonimowa.

- Zgwałcili młodą kobietę na oczach dziecka. Kobieta błagała ich, żeby tylko pozwolili jej ukryć dziecko. Opowiedzieli "nie" i zrobili to. Gdy rozmawiałam z tą kobieta była przerażona, cały czas płakała - dodaje Kira Rudyk, deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, szefowa ukraińskiej partii Głos.

Tysiące śledztw w całej Ukrainie. "Chcemy ustalić personalia każdego rosyjskiego żołnierza, który przyszedł tu z bronią" Śledczy z Ukrainy dokumentują i opisują przypadki zbrodni wojennych popełnionych przez Rosjan.... Kira Rudyk i Julia Anosowa z fundacji "La Strada" poznały już dziesiątki takich historii.

- Dzwonią do nas osoby w różnym wieku: od 12 lat do 50 lat. (...) Konsekwencje psychologiczne dla nich są dewastujące. Wiele kobiet mówi o tym ze wstydem. To są na przykład ofiary gwałtów zbiorowych albo osoby, które gwałcił jeden rosyjski żołnierz i robił to na oczach innych - przybliża Anosowa.

Kira Rudyk działa w specjalnym zespole, który wraz z prokuratorami bada rosyjskie zbrodnie na tle seksualnym. Każda wysłuchana przez nich relacja ofiar i świadków tych zbrodni to dowód, że gwałt stał się dla Rosjan bronią wojenną.

- To wygląda jakby dostali taki rozkaz, bo wiele ofiar powtarza nam to samo. Rosjanie mówili im: "będziemy cię gwałcić tak mocno, żebyś już nigdy nie mogła urodzić ukraińskich dzieci". Dlatego tak ważne jest dla nas, żeby usłyszeć cały ten ich ból i dzięki temu udowodnić światu, że to, co się dzieje w Ukrainie, to jest ludobójstwo - podkreśla Kira Rudyk.

Ślady gwałtów noszą też ciała ofiar znalezione przez ukraińskie władze w miejscowościach w obwodzie kijowskim. Relacje świadków, policjantów i pracowników zakładów pogrzebowych są niewyobrażalnie drastyczne.

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN