"To był taki wyluzowany ksiądz". Łukasz R. został aresztowany, miał molestować chłopca

- To był taki wyluzowany ksiądz, z którym można było pogadać, pośmiać się - opowiada jedna z osób, która zna duchownego.

Ksiądz Łukasz R. był znanym w Zambrowie opiekunem harcerzy. W czasie pandemii wraz ze swoimi podopiecznymi robił seniorom zakupy. - Dzwonią zwłaszcza osoby z kwarantanny, czy osoby właśnie takie, które nam zaufały - mówił dziennikarzom 26 marca 2020 roku ks. Łukasz R.

Zgłosiła molestowanie przez księdza, teraz żałuje. "To postępowanie skupia się na niej" Żal mi samej siebie - mówi Marianna, ofiara księdza pedofila. Nastolatka wciąż czeka na efekty... Księdzu Łukaszowi zaufało mu więcej osób. Zwłaszcza dzieci. Latem 2018 roku ksiądz w lokalnych mediach szukał dzieci do swojej drużyny harcerskiej. "Jeśli chcesz przeżyć ekscytujące przygody, poznać przyjaciół na całe życie, zwiedzić ciekawe miejsca w Polsce i nie tylko – przyjdź na zbiórkę" - zachęcał potencjalnych kandydatów. Przez kolejne kilka lat, jako komendant hufca i opiekun drużyny, jeździł z dziećmi na wycieczki, a na nocnych ślubowaniach odbierał od nowych harcerzy przysięgi.

- To były różne obozy, gdzie byli harcerze różni z całej Polski. Nie przeszkadzało mu, jak piją w jego towarzystwie nieletni - opowiada jedna z osób.

Tłumaczenia kurii

Rok temu do kurii wpłynęło zgłoszenie o molestowaniu chłopca. To, co działo się na plebanii, opisali harcerze. "Kolega raz do niego poszedł po zaświadczenie, a on otworzył w samym szlafroku, z żelem w ręce. Mówił, że robił masaż chłopcu - wspomina jeden z harcerzy.

Zawiadomiona o sprawie kuria zadziałała zgodnie z prawem i sprawę zgłosiła dalej. - Uruchomione zostały te procedury, które wynikają z przepisów prawa kościelnego, a jednocześnie została zawiadomiona prokuratura - wyjaśnia ksiądz Jan Krupka z kurii diecezjalnej w Łomży.

Jak poinformowała prokuratura już wtedy, w sierpniu 2021 roku ksiądz Łukasz usłyszał zarzuty. Podejrzanemu ogłoszono zarzuty przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego poniżej piętnastego roku życia. Kuria natomiast zakazała mu pracy duszpasterskiej z dziećmi. Zakaz na niewiele się zdał. 11 listopada ksiądz Łukasz brał udział w publicznych obchodach Narodowego Święta Niepodległości i we mszy. - Dla takiej dodatkowej pewności ksiądz został wtedy dodatkowo jakby upomniany, zdyscyplinowany do tego, żeby jednak przestrzegał tego, co zostało mu nakazane - zapewnia ksiądz Jan Krupka.

Ksiądz Łukasz wtedy miał również kontakt z harcerzami, mimo ciążących już na nim zarzutów pedofilskich. Dlaczego? ZHP nie chce wyjaśnić. Informuje jedynie, że druh Łukasz został skreślony z listy członków.

Na polecenie prokuratury policja w Zambrowie zatrzymała księdza. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Pod koniec kwietnia usłyszał zarzut - molestowanie chłopca.

Autor: Katarzyna Górniak / Źródło: Fakty TVN