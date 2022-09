Szefowie spółek Skarbu Państwa bez premii? "Zagranie tylko dla picu"

Izium to druga Bucza - mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. W masowej mogile jest prawie pół tysiąca ciał. Niektóre ze śladami tortur, z rękami związanymi z tyłu. To, co Ukraińcy odkrywają na wyzwalanych przez siebie terenach, jest szokujące. To kolejne dowody rosyjskich zbrodni.

