25 lat temu pożegnała się z mężem i nawet szykowała sobie ubranie na ostatnią drogę. Z nową wątrobą żyje do dziś.

Jadwiga Buczek miała 47 lat, gdy okazało się, że jedyną dla niej szansą na dalsze życie jest przeszczep wątroby.

- Myślałam, że już będzie koniec - wspomina Jadwiga Buczek, która obecnie ma 72 lata.

Wszystko na to wskazywało, bo w dziewięćdziesiątym czwartym roku polscy lekarze dopiero uczyli się przeszczepiać wątroby i - do tego czasu - wszystkie osoby, którym przeszczepili wątrobę umierały niedługo po operacji. Więc pani Jadwiga też na wiele już nie liczyła - przed zabiegiem pożegnała się z mężem.

- Szykowałam sobie ubranie - mówiłam mu, gdzie mam co - w razie czego... A on tak któregoś dnia mówi: "słuchaj - nie wiadomo kto pierwszy..." No i za jakiś czas zachorował bardzo poważnie - opowiada pani Jadwiga.

Teraz to standard

Od tamtego czasu transplantacje wątroby stały się standardowym zabiegiem ratującym życie. Tylko w zeszłym roku przeszczepiono ich w Polsce niemal trzysta.

W tej chwili operacje takie wykonują chirurdzy z Wrocławia, Katowic, Bydgoszczy, Gdańska, Szczecina i z dwóch szpitali w Warszawie. W warszawskiej placówce przy ulicy Banacha drugie życie ćwierć wieku temu lekarze podarowali właśnie pani Jadwidze Buczek.

- Wystartowaliśmy w podróż w nieznane, która okazała się dobrym pomysłem. Dość powiedzieć, że do tej pory przeprowadziliśmy prawie dwa tysiące trzysta przeszczepów w naszej klinice - mówi prof. Krzysztof Zieniewicz z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Warszawska klinika pobiła krajowy rekord. Panią Jadwigę zresztą też nie po raz pierwszy pokazujemy, gdyż byliśmy u niej z kamerą też dziesięć lat temu.

Zapytaliśmy, czy umawiamy się za dziesięć lat? - Pewnie - odpowiada i dodaje: - Może nie będę chodzić, ale wątroba będzie zdrowa.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN