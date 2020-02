Minister: NFZ refunduje terapie dla chorych na raka. Mama Olka: dostaliśmy odmowę

We wtorek pochmurno z przejaśnieniami. Na Śląsku i Ziemi Lubuskiej bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju okresami opady deszczu do 1-5 mm, przechodzące po południu na północy kraju w deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu, Kujawach i Warmii niewykluczone burze. Temperatura maksymalna od 6 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii i Suwalszczyźnie, 8 stopni Celsjusza w centrum kraju do 10 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h, na Wybrzeżu do 70 km/h, w górach do 100 km/h.

