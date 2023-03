Krajowa Sieć Onkologiczna poprawi leczenie raka? "System jest klejony na sznurki i taśmę klejącą"

Dyskusja o możliwej koalicji PiS-u i Konfederacji wzbudziła zainteresowanie tą drugą partią. Ugrupowanie kojarzone jest głównie z kontrowersyjnych poglądów i niechęci do Ukrainy. Sławomir Mentzen kreuje się na wolnościowca i kładzie nacisk na program partii. Janusz Korwin-Mikke tymczasem mówi: "ten program służy do zdobycia głosów wyborców, a nie do realizacji". A co ma być realizowane?

