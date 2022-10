Jedni anestezjolodzy odeszli, drudzy przyszli. W Łodzi dzieci jednak wciąż czekają na operacje

MSW zleca inspekcję schronów w całej Polsce. Na papierze mamy ich w kraju 62 tysiące. Jest jednak wątpliwe, żeby nawet większość nadawała się do użycia. - 90 procent są to schrony przeważnie nienadające się do przebywania ludzi. Są to miejsca, które są zapuszczone, brudne, zagrzybione - wylicza Mariusz Wasilewski z portalu schronywlodzi.pl.

