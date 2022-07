Co z badaniami profilaktycznymi dla zagrożonych nowotworem? Ministerstwo: pieniądze się znajdą

"Nie jestem w stanie racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego zablokowano w Polsce energetykę wiatrową" Zobowiązanie wobec Brukseli było bezdyskusyjne - rząd zmieni przepisy i odblokuje budowę farm... Dyrekcja Szpitala Klinicznego w Poznaniu zaprasza swoje pacjentki na badania w ramach programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Tak wynika z oświadczenia przesłanego 11 lipca po południu mediom. "W chwili obecnej oczekujemy na zapewnienie środków, które zostały zadeklarowane i które pozwolą na sfinansowanie programu" - brzmi fragment przesłanej informacji.

To dobry finał sprawy, którą ujawniliśmy w "Faktach" TVN w piątek. Lekarze poznańskiego szpitala alarmowali, że muszą odwoływać badania profilaktyczne kobiet, u których występuje dziedziczne ryzyko wystąpienia nowotworów. - My mamy pulę pacjentek, całą grupę pacjentek, które, zgodnie z realizacjami z poprzednich lat, powinny odbyć badania kontrolne w lipcu i sierpniu i tych pacjentek na ten moment oczywiście nie możemy umówić - mówiła doktor Małgorzata Stawicka-Niełacna, specjalistka w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej z Katedry Genetyki Klinicznej i Patomorfologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Niemal 25 lat programu

To, że problem jest, w poniedziałek rano potwierdzał na antenie TVN24 profesor Radosław Mądry. - Po naszych informacjach była taka zwrotna informacja ze strony ministerstwa, że to wszystko działa. Ja mam maile, które piszą pacjentki, z informacjami, że one by chciały się w takim razie zapisać, ale to dalej niestety nie jest możliwe, ponieważ my dalej nie mamy źródła finansowania na wykonanie tych badań - mówił profesor Radosław Mądry, specjalista ginekolog-onkolog z Kliniki Onkologii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia w tej sytuacji ujawnił korespondencję między szpitalem a resortem. - Pismo (...) o potrzebie zwiększenia finansowania wpłynęło 4 lipca do Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że te środki się znajdą - przekazał Wojciech Andrusiewicz.

Program opieki nad pacjentkami, u których występuje ryzyko dziedziczenia nowotworów, wzbudza tyle emocji, ponieważ wypełnia bardzo ważną społecznie rolę. Pozwala kontrolować zdrowie kobiet narażonych na wystąpienia przede wszystkim raka piersi i jajników. Jest realizowany w Polsce od niemal 25 lat.

