58-latce usunięto 42-kilogramowego guza. Kobieta 10 lat zwlekała z operacją

Trzeba ratować polskie firmy, zanim je wykończą wysokie ceny energii - mówi Donald Tusk i pyta, dlaczego rząd rezygnuje z unijnych pieniędzy tylko po to, by minister Ziobro mógł niszczyć sądownictwo. Spotkania z wyborcami wznowił też Jarosław Kaczyński. On woli mówić o pieniądzach z niemieckich reperacji, choć przyznaje, że to jest sprawa na wiele lat.

