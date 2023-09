Stracił rentę i ubezpieczenie, zyskał pracę i nowe znajomości. Widzowie "Faktów" ruszyli z pomocą dla pana Michała

W czwartek Marek Nowicki opowiedział w "Faktach" TVN historię pana Michała, który jest nieuleczalnie chory, ale stracił okresową rentę z ZUS-u, a wraz z nią ubezpieczenie. W reakcji na materiał do redakcji napłynęła prawdziwa fala ofert pomocy dla pana Michała. Pomóc mężczyźnie chcą też raperzy.

Tam, gdzie zawodzi państwo i jego instytucje, tam zazwyczaj można liczyć na ludzkie serca. Pan Karol Lament, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowie, zaoferował, że zatrudni w tym zakładzie bohatera czwartkowego materiału "Faktów" TVN. Dzięki temu niepełnosprawny Michał Cybulski, pomimo że nie ma renty, zyska ubezpieczenie potrzebne mu do kontynuowania leczenia. Będzie pracował zdalnie. - Dzisiaj już mieliśmy ze sobą kontakt, rozmawialiśmy, wymieniliśmy pierwsze dokumenty, jesteśmy umówieni w najbliższą środę w Warszawie. Myślę, że ciekawa przyszłość przed panem Michałem - mówi Karol Lament.

Michałowi Cybulskiemu pomogą też muzycy wytwórni muzycznej GUGU label. Ich fani zauważyli oglądając nasz materiał, że pan Michał słucha tej samej muzyki, co oni. Powiedział im to jego tatuaż. - Atakowali nas z każdej możliwej strony i na ten moment tak naprawdę zdążyliśmy zareagować w ten sposób, że już Mateusz skontaktował się z całą ekipą tego chłopaka, który potrzebuje tej pomocy i mamy nadzieję, że jak najbardziej będzie można pomóc. Z tego, co wiem, są umówieni już, spotkają się w niedzielę - przekazuje raper RIP SCOTTY.