Żołnierze stawiają kolejne mosty tymczasowe. Nowa przeprawa w Krapkowicach ma zostać wkrótce otwarta

Odbudowa południowo-zachodniej Polski po powodzi postępuje. Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Jednym z najważniejszych działań jest odbudowa zniszczonych mostów. W piątek w Krapkowicach w województwie opolskim odbyły się próby obciążeniowe kolejnego mostu postawionego przez żołnierzy. W najbliższym czasie powinien już służyć mieszkańcom.

To kluczowy, a zarazem jeden z ostatnich etapów budowy. W piątek rano w Krapkowicach zaczęły się próby obciążeniowe mostu tymczasowego. Nowy most został ustawiony w niedzielę. Starosta poinformował, że zostanie otwarty w poniedziałek.

- Zdajemy sobie sprawę, że wyznaczone przez nas objazdy - bo udało się uruchomić dwa mosty w niecałe pięć dni po powodzi - są niedoskonałe, a gdyby spadł śnieg, to jeden z nich jest nie do utrzymania, więc to jest kluczowa przeprawa dla mieszkańców - wskazuje Maciej Sonik, Starosta Krapkowicki.

- Przygotowane są rolki do przesunięcia dwóch elementów mostu. Pierwszy element mostu zostanie na te rolki przesunięty za pomocą dźwigu 100-tonowego. Następnie kolejny dźwig będzie ustawiał ten most w osi przeprawy - informuje płk Krzysztof Jaroszek, dowódca 1. Pułku Saperów w Brzegu.

Wcześniej teren trzeba było odpowiednio przygotować do budowy. Most mierzący 39 metrów jest jak dotąd najdłuższą tego typu przeprawą na terenach dotkniętych powodzią. Powstał w sąsiedztwie mostu, który służył mieszkańcom do września, kiedy mocno uszkodziła go powódź. Na uszkodzonym moście położona została kładka dla pieszych, ale o przejeździe samochodem nie mogło być mowy.

Oddanie alternatywnej przeprawy ogromnie usprawni komunikację w okolicy - podkreślają lokalne władze. - Czas dojazdu służb sześciokrotnie się wydłużył, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców to jest ważne, ale to jest również ważne dla codziennego życia, dla funkcjonowania firm, dla dowożenia dzieci do szkół, kursowania komunikacji zbiorowej - wskazuje Maciej Sonik.

Oprócz postawienia samej przeprawy konieczne było wybudowanie także nowych dróg dojazdowych - z innym przebiegiem niż dotychczasowe jezdnie.

Operacja "Feniks" przedłużona

Odbudowa mostów to jedno z najważniejszych działań na terenach spustoszonych przez wielką wodę.

- Decyzję o odbudowie mostów podjęliśmy natychmiast. Takim symbolicznym mostem był most w Głuchołazach, który utrudniał diametralnie funkcjonowanie całej miejscowości, bo dzielił ją na pół - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej.

W Głuchołazach tymczasowy most został oddany do użytku 25 października. - Tymczasowy most na Białej Głuchołaskiej jest takim symbolem przywracania normalności - komentował w październiku Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.

Niedawno minister obrony narodowej poinformował o przedłużeniu operacji "Feniks". - Żołnierze, na czele z dowódcą operacji, panem generałem Stańczykiem, będą tutaj do momentu, kiedy wszystko zostanie odbudowane - zapowiada Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prace trwają. - Do świąt jeszcze zdążymy ustawić trzy mosty. Jest to most w Krapkowicach, kolejne mosty w miejscowościach Bielice i Wilkanów - podsumowuje płk Krzysztof Jaroszek.

Źródło: Fakty po Południu TVN24