Zbliża się rządowa spowiedź Donalda Tuska. "Jesteśmy całkowicie w punkcie wyjścia"

W piątek 6 września odbędzie się pierwsza z zapowiedzianych przez premiera rządowych spowiedzi, o tym, co rządowi już się udało, a co nie. Na początek praworządność, czyli spotkanie ministra sprawiedliwości i premiera ze środowiskami prawniczymi.

Nadchodzące spotkanie ma być - jak zapowiadał to sam premier - spowiedzią Donalda Tuska w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Czy raczej braku tych zmian. - Bardzo bym chciał, żebyśmy zrobili taką wielką rządową spowiedź powszechną - mówił 31 sierpnia premier Donald Tusk.

Dlatego 6 września premier i minister sprawiedliwości spotkają się ze środowiskami prawniczymi, które najbardziej angażowały się w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości w walkę o praworządność, między innymi z sędziami ze stowarzyszeń Iustitia i Themis czy członkami organizacji pozarządowych: Fundacją Batorego czy Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

- Oczekujemy po pierwsze przyspieszenia - komentuje Waldemar Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie i członek Stowarzyszenia Sędziów Themis. - Jedno spotkanie na 10 miesięcy nie wróży niczego dobrego - mówi Krystian Markiewicz ze Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia".

- Bądźmy poważni, jeżeli po prawie roku od przejęcia władzy premier spotyka się ze środowiskami prawniczymi po to, żeby wygenerowały pomysły, to co, spano do tej pory? - pyta profesor Maciej Gutowski, adwokat wykładający na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Niefortunny podpis premiera

Premier zapewnia, że wciąż stoi po stronie praworządności. To po tym, jak w wyniku "błędu" kontrasygnował powołanie tzw. neosędziego na ważne stanowisko w Sądzie Najwyższym. Środowiska prawnicze liczą na konkrety.

- Oczekujemy informacji tego, kiedy zakończy się działalność nielegalnej Krajowej Rady Sądownictwa, jakie będzie działanie co do dwóch nielegalnych izb Sądu Najwyższego, jakie jest stanowisko rządu, większości parlamentarnej, co do neosedziow - wskazuje Krystian Markiewicz.

Obecna koalicja rządzi już prawie dziewięć miesięcy, a w 100 konkretach na 100 dni znalazła się choćby likwidacja upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Minęło już 266 dni.

- Jak zostało po ośmiu latach rządów Zjednoczonej Prawicy, tak to ciągle mamy - ocenia Maciej Gutowski. - Na pewno likwidacja izby dyscyplinarnej, całkowite odpolitycznienie prokuratury - wymienia Miłosz Motyka, wiceminister klimatu i środowiska z Polskiego Stronnictwa Ludowego zapytany o to, co udało się osiągnąć do tej pory rządowi w kwestii naprawy praworządności.

Przypomnijmy wiceministrowi, że izba dyscyplinarna została zlikwidowana rok przed dojściem do władzy obecnej koalicji. - Nie wszystko, co byśmy chcieli zrobić, dzisiaj jest możliwe, bo blokuje to prezydent, ale jesteśmy otwarci na rozmowy, jesteśmy otwarci na dyskusje - deklaruje Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny z Lewicy.

- Niektóre rzeczy będzie można zrobić, a niektóre ze względu na brak współpracy ze strony prezydenta - nie. To jest po prostu polityka - komentuje senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Faktycznie - chyba najważniejsze przepisy, które miały opanować chaos w sądownictwie i którą udało się większości rządzącej stworzyć, to ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, przywracająca wybieranie sędziów przez sędziów, a nie przez polityków. Tyle że przecież tę ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Od części sędziów słyszymy - można zrobić sporo bez zmian ustawowych.

Prawnicy mają listę zmian

Środowisko sędziów od wielu miesięcy mówi o kilku najważniejszych tematach. - Przede wszystkim wstrzymanie działalności neo-KRS, organu wydmuszki. Neo-KRS produkuje sędziów razem we współpracy z prezydentem, więc moim zdaniem rząd ma instrumenty, także finansowe, żeby zatrzymać działania organów, które nie spełniają tego, co jest napisane w konstytucji - wskazuje Waldemar Żurek.

Bo to po prostu byłoby wykonanie wyroków europejskich trybunałów - słyszymy. - Jeśli my powiemy sobie: przecież tak to wynika z ostatniego roku rządów nowej większości parlamentarnej, że ci, którzy zostali powołani z naruszeniem konstytucji, mogą się za tą konstytucją chować, to, tak jak dzisiaj, jesteśmy całkowicie w punkcie wyjścia - mówi Maciej Gutowski.

Część prawników, z którymi spotyka się 6 września premier, odpowiada: poczekajmy na możliwość przeprowadzenia zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa czy Sądzie Najwyższym - w drodze ustaw.

- Proces przywracania praworządności nie może prowadzić do dalszych naruszeń zasad praworządności. Musi być zgodny z konstytucją i międzynarodowymi standardami. Zdecydowanie oznacza to, że większość tych zmian musi być przyjęta w drodze zmiany ustawy - ocenia Małgorzata Szuleka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

- Prace powinny trwać bardzo intensywnie - tak, aby w momencie, kiedy pojawi się sytuacja polityczna pozwalająca na to, aby ustawy te uchwalić - mogły one wejść w życie prawie natychmiast - komentuje Beata Morawiec ze Stowarzyszenia Sędziów Themis.

PiS o wymiarze sprawiedliwości

Pytamy polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy widzą chaos w wymiarze sprawiedliwości i czy ich zdaniem "spowiedź premiera" cokolwiek da.

- Przede wszystkim odsunąć bodnarowców. To są szkodnicy, którzy pokazali że w dziewięć miesięcy potrafią zepsuć wszystko - odpowiada Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości zapytany o to, jak naprawić to, co się dzieje w sądownictwie.

- Warunkiem dobrej spowiedzi jest po pierwsze żal za grzechy, a po drugie postanowienie poprawy. Zarówno żalu za grzechy, jak i postanowienia poprawy, u Donalda Tuska nie mamy szansy szukać - mówi Jan Kanthak, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Jeśli rządzący ze wszystkimi zmianami będą chcieli poczekać do końca kadencji Andrzeja Dudy, to poczekają jeszcze prawie rok - do początku sierpnia 2025 roku.

