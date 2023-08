Wizyta na bazarku, spotkanie z seniorami, zbieranie podpisów. Sobota pod znakiem kampanii wyborczej

Konwencja Lewicy, Szymon Hołownia w Warszawie

Z kolei Lewica podczas sobotniej konwencji w Warszawie podsumowała 4 lata pracy w Sejmie. Przy okazji Włodzimierz Czarzasty odniósł się do hasła wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, "Bezpieczna Przyszłość Polaków". - Milion 800 tysięcy Polaków żyje w skrajnej biedzie, w tym 350 tysięcy dzieci. Skrajna bieda to poniżej 600 złotych na osobę w rodzinie. Niech pan tym ludziom powie o bezpieczeństwie socjalnym - wskazał poseł Lewicy.

Czarzasty pokazał też swój paragon z apteki. - 685 złotych i 87 groszy - to jest paragon, który Polacy płacą za lekarstwa. Dziś niech pan spyta swoich kolegów, jakie lekarstwa kupiłem i na co jestem chory - przecież oni to wiedzą - mówił polityk i nawiązał w ten sposób do ujawnienia przez byłego już ministra zdrowia Adama Niedzielskiego informacji o recepcie, jaką wystawił sobie lekarz, który publicznie skrytykował zmiany w systemie wystawiania e-recept.