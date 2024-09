Wcześniej susza, teraz ekstremalne ulewy. Klimatolodzy: takie zjawiska będą coraz częstsze

W Ostrowie Wielkopolskim do akcji wkroczyło 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Układają wał przeciwpowodziowy wzdłuż rzeki Ołobok, bo jak zostanie przekroczony stan alarmowy, to kilkadziesiąt domów może znaleźć się pod wodą.

- Sytuacja jest stabilna i nasze działania na chwilę obecną mają charakter zabezpieczający - przekazuje kpt. Anna Jasińska- Pawlikowska z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Prognozy są dla nas łaskawe. To, co nas martwi, to zapowiedzi silnych wiatrów - przyznaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Beata Prusiewicz, właścicielka przedszkola terapeutycznego, przyznaje, że odetchnie z ulga, kiedy zagrożenie minie całkowicie. Na razie układa worki z piaskiem coraz wyżej, bo podczas sierpniowej ulewy woda zniszczyła cała podłogę. Do tej pory trwa osuszanie budynku. Straty wynoszą ponad 200 tysięcy złotych. - Jak będzie taka powódź, to do mnie do budynku nie będzie można dotrzeć. (Poprzednim razem - przyp. red.) wynosiliśmy dzieci na rękach przez okno - wspomina kobieta.