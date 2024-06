Uczą rówieśniczki o profilaktyce raka piersi. "Wychodzimy naprzeciw temu, co będzie w podstawie programowej"

Przedmiot edukacja zdrowotna do szkół ma wejść w ciągu dwóch lat, ale w Częstochowie już teraz maja pomysł, jak ten nowy przedmiot może wyglądać. W Zespole Szkół Ekonomicznych ruszył pierwszy w Polsce program edukacyjny zapobiegania nowotworowi piersi. Pierwsza lekcja już się odbyła. Zajęcia prowadziły uczennice, które wcześniej pod okiem Amazonek zdobywały wiedzę na temat samobadania piersi. Teraz chcą zachęcać do tych badan swoje koleżanki z klasy.

Patrycja ma 16 lat, Karolina skończyła 18 i razem z trzecią koleżanką są najmłodszymi ambasadorkami Amazonek - kobiet, które wygrały walkę z rakiem piersi. - Chcemy nieść dalej w świat, że profilaktyka jest dla nas bardzo ważna, dla naszych bliskich, dla naszych znajomych - podkreśla Karolina Ratajczak. - Moja babcia chorowała na raka piersi, teraz została właśnie przedstawicielką Amazonek i idę w jej ślady, żeby rozgłaszać dalej to słowo - dodaje Patrycja Markowska.

Uczennice krok po kroku uczą swoje rówieśniczki, jak samemu badać piersi i tłumaczą, dlaczego jest ważne, żeby robić to regularnie. Karolina i Patrycja pokazują też, jak robić to właściwie. Swoją wiedzę zdobywały pod okiem onkologa. - Spotykałyśmy się z panią doktor na konsultacje, żeby nam pokazała, jak to wszystko przedstawiać, jak o tym mówić - opowiada Patrycja. - One wolontaryjnie, same - i ja gratuluję im dowagi, wyszły same z tą inicjatywą - mówi Dorota Wojtachnio, lekarz onkolog.

Lekcja profilaktyki raka piersi odbyła się w ramach programu edukacyjnego, który ruszył w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie. - Wychodzimy naprzeciw temu, co będzie w podstawie programowej - edukacja zdrowotna. Kto wie, może z naszych doświadczeń skorzysta Ministerstwo Edukacji - mówi Maciej Trzmiel, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie. "Dzwon radości" - to symbol tej akcji. W szpitalach słychać go na oddziałach onkologii, kiedy wyleczona pacjentka wraca do domu. - To jest jedyna szkoła w Polsce, która podjęła się takiego wielkiego wyzwania - zwraca uwagę Elżbieta Markowska, prezes częstochowskich Amazonek. - Te osoby nie boją się już mówić o chorobie nowotworowej, że taka jest. Odczarowały tę nazwę i nie jest to temat tabu - uważa Dorota Wojtachnio.

Duże zainteresowanie lekcją

Na zajęciach obecność nie była obowiązkowa, ale w klasie wszystkie ławki były zajęte. - Wiedzę na pewno lepiej przyjmuje się do rówieśników. Bardziej to do mnie dotarło - przyznaje Weronika, jedna z uczennic. - W okresie dojrzewania warto się badać regularnie, ponieważ nasze piersi się zmieniają - dodaje Julia.

Samobadanie piersi zaleca się po ukończeniu 20. roku życia, ale - zdaniem lekarzy - na naukę nigdy nie jest za wcześnie. - Moja wiedza była mała, teraz wiem, że warto się badać, warto profilaktykować - ocenia Andżelika, kolejna z uczennic. - Im więcej osób w tym uczestniczy, tym więcej jest świadomych - dodaje Wiktoria.

Jak wyliczają onkolodzy, ponad połowa kobiet nie bada swoich piersi. Dlatego tak ważne jest to, co robią Patrycja z Karoliną.

- Koleżanka koleżance, szeptany przekaz, szeptany marketing, jeśli można to tak nazwać, przynosi skutek - uważa Maciej Trzmiel. - Często uczennice nie mają problemów właśnie ze swoją osobą, ale są zaniepokojone sytuacją, że na przykład mama się nie bada i jak ją przekonać - wskazuje Dorota Wojtachnio.

Zachęcają do badań profilaktycznych

Samobadanie piersi to uzupełnienie takich badań jak USG i mammografia, którą kobiety od 45. roku życia mogą i powinny wykonywać przynajmniej raz na dwa lata w ramach bezpłatnego programu profilaktycznego.

- Dzięki tym ambasadorkom, które przekazują swoim koleżankom tę informację, to idzie w świat, czyli dalej jest to przekazywane do swoich rodzin, do bliskich, do znajomych, do przyjaciół. I to jest najważniejsze - zaznacza prezes częstochowskich Amazonek. - Na pewno poinformuje o tym moją rodzinę, moją babcie, mamę - zapewnia jedna z uczennic, która uczestniczyła w lekcji.

Rak piersi to najczęściej wykrywany nowotwór złośliwy u kobiet. Rocznie rozpoznaje się go u około 20 tysięcy z nich. - (Rak piersi -przyp. red.) od 35. do 50. roku życia to jest główna przyczyna zgonu. Jest nadumieralność kobiet w tym wieku młodym, średnim - informuje Dorota Wojtachnio.

Zajęcia mają odbywać się regularnie, a dodatkowo raz na dwa tygodnie dyżur w szkole ma pełnić onkolog. Pierwsze wizyty już się odbyły. - Na pewno chcemy szerzej, nie tylko w naszej szkole, żeby każdy wiedział, jakie to jest ważne, żeby się samobadać - podkreśla Patrycja.

