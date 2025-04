Olaf Scholz żegna się z urzędem kanclerskim i żegna się z Warszawą. Jakie są dzisiaj nasze stosunki z Niemcami?

- Być może panowie - Olaf Scholz i Donald Tusk - chcą wyjaśnić sobie kilka spraw, których nie udało się wyjaśnić w czasach, kiedy Olaf Scholz miał jeszcze coś do powiedzenia - komentuje Wojciech Szymański z polskiej redakcji Deutsche Welle.

Olaf Scholz kończy swoje urzędowanie za trzy tygodnie. 7 maja mają ruszyć prace nowego niemieckiego rządu z kanclerzem Friedrichem Merzem na czele, który jeszcze przed wyborami - w grudniu - spotkał się z Donaldem Tuskiem. Obydwu polityków łączy Europejska Partia Ludowa, czyli frakcja w Parlamencie Europejskim, do której należy i Koalicja Obywatelska, i CDU Friedricha Merza.

Spraw do załatwienia między Polską a Niemcami jest sporo

Spraw do załatwienia jest sporo. - Donald Tusk powinien dziś zażądać od Olafa Scholza tego, aby Niemcy wypłaciły Polsce reparacje - uważa Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta.

Kandydat PiS-u mówi to po ośmiu latach rządów PiS-u, kiedy z tą sprawą nie udało się nic zrobić. Reparacji domaga się także druga strona sceny politycznej.

- Wreszcie będziemy mogli rozwiązywać też te sprawy, które między nami są, a nie zostały załatwione. W rękach nieodpowiedzialnych polityków co chwilę będą wybuchać jak granat. Mówię o reparacjach. Nie może być tak, że my im mówimy, że sprawa jest nierozwiązana, a oni nam proponują pomnik albo dom spotkań - wskazuje Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta.

Przede wszystkim polskie władze czekają dziś aż nowy rząd w Berlinie ustali kierunki polityki wobec Ukrainy i wspólnej polityki obronnej. Friedrich Merz już od dawna zapowiada choćby gotowość do przekazania Ukrainie pocisków Taurus, ale hamulcowym jest SPD, czyli partia, z której wywodzi się ustępujący kanclerz Olaf Scholz, a SPD także znajdzie się w nowej koalicji.

Temat polityki migracyjnej priorytetowy

Jednym z pierwszych tematów do omówienia z nowym rządem w Berlinie będzie sprawa kontroli granicznych - słyszymy.

- Propozycja Merza bezdyskusyjnego wysyłania migrantów, którzy przybywają do Niemiec, do krajów sąsiednich, musi być renegocjowana bezpośrednio, bilateralnie z sąsiadami. I temu służy także ta wizyta Scholza dziś w Warszawie - wskazuje prof. Arkadiusz Stempin z Uniwersytetu we Fryburgu oraz Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie.