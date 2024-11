Te listy do Mikołaja chwytają za serce, bo mieszkańcy DPS-ów proszą albo o dużo - o skrócenie cierpienia czy zdrowie, albo o bardzo mało - brakuje im bluzki z długim rękawem, pary butów czy kredek. Listów z roku na rok jest coraz więcej. W mediach społecznościowych na profilu akcji jest instrukcja, jak przygotować paczkę dla wybranego seniora. Można też przesłać datek.

Są rzeczy, których nawet do paczek od świętego Mikołaja nie da się włożyć. - Pojawiła się w listach prośba o skrócenie cierpienia, o zdrowie. Pojawiają się prośby o to, by rodzina, z którą kiedyś mieszkaliśmy, jednak sobie o nas przypomniała - mówi Robert Pawlak, wiceprezes Fundacji Listy do Mikołaja z DPS-u.

Na szczęście w listach do Mikołaja napisanych przez mieszkańców DPS-ów w Łodzi częściej wymienione są rzeczy znacznie łatwiejsze do skompletowania. - Kochany Mikołaju, poproszę ciebie o kawę sypaną i książkę "Mały Książę" - czyta jeden z listów Paulina Kowalik, wolontariuszka akcji. - Te listy są tak skromne, że aż chwytają za serce - mówi Witold Michalak, prezes Fundacji Listy do Mikołaja z DPS-u.

Pani Anna mówi, że chciałaby dostać dużą paczkę. - Łańcuszek, dres, spodnie i skarpetki od Mikołaja chcę - wymienia mieszkanka DPS-u w Łodzi. Pani Agnieszka, mieszkanka tego samego Domu Pomocy Społecznej, uwielbia rysować. - List pisałam do Mikołaja, chcę mieć malowanki, chcę mieć kredki, mazaki - mówi kobieta.

Szlachetna Paczka wystartowała ze swoją coroczną akcją. Dlaczego warto się zaangażować? Małgorzata Mielcarek/Fakty TVN

O czym jeszcze marzą podopieczni?

Pani Teresa poprosiła o krzyżówkę i coś do pisania. Żel pod prysznic, cukierki czekoladowe, kawa, herbata, perfumy i krem do twarzy znalazły się w liście od 77-letniej pani Barbary. O cztery lata młodszy pan Zdzisław wymienił zegarki - na rękę i na ścianę, spodnie oraz buty. 83-letnia pani Jadwiga czeka na chusteczki nawilżające, słodycze i mały kocyk, a 76-letnia pani Katarzyna zauważyła, że na rózgę nie zasłużyła, za to przydałby jej się szlafrok.

- Jadwiga, lat 85. Od roku przebywam w domu opieki, jestem samotna, rodzina już na tamtym świecie, zostałam tylko ja. Nie miałam już do kogo pisać, więc zostałeś mi tylko ty - czyta jeden z listów Witold Michalak. - Bardzo często jest tak, że osoby, które znajdują się w DPS-ie, przez rodzinę na święta nie są zabierane do domu, pozostają tam - zwraca uwagę Robert Pawlak.

Spełnienie zapisanych próśb, a raczej zainteresowanie nimi, daje nadzieję, że ktoś o nich myśli. To już piątka odsłona łódzkiej akcji. Za każdym razem listów od mieszkańców DPS-ów jest coraz więcej. - W pierwszym roku, przypomnę, tych listów było zaledwie 300, w ubiegłym roku mieliśmy 1200, w tym roku mamy już ich ponad 1600 na 2000 mieszkańców - wskazuje wiceprezes Fundacji Listy do Mikołaja z DPS-u.

Przygotować paczkę może każdy z nas

Ci, którzy listu nie napisali, ani sami, ani przy pomocy opiekunów, nie zostaną z niczym - dotrze do nich uniwersalny podarunek, tak jak do mieszkanki DPS-u, która wprawdzie wzięła udział w akcji, ale specjalnych życzeń nie miała.

- Pani, która była w obozie koncentracyjnym jako dzieciak mały, potem była pielęgniarką, teraz jest właśnie w domu pomocy społecznej, która dziękowała w liście tylko, że jesteśmy - przybliża Paulina Kowalik, wolontariuszka.

Zbliża się Weekend Cudów. Kilka tysięcy rodzin czeka na pomoc TVN24

Pani Paulina jest wolontariuszką od początku akcji. Włączają się w nią też uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 190 w Łodzi. - Od najmłodszych lat możemy dzieciom pokazać, że warto pomagać, że dobro wraca, że nie tylko my możemy być obdarowywani - zaznacza Anna Sidor-Maj, koordynatorka Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi.

Rozwiń

W mediach społecznościowych na profilu akcji nadal pojawiają się nowe listy. Jest tam też instrukcja, jak przygotować paczkę dla wybranego seniora. Można też przesłać datek. Ostatnie podarunki trafią do mieszkańców DPS-ów 5 grudnia.

Źródło: Fakty po Południu TVN24