Około setka uczennic i uczniów w sobotę przyszła do jednej z białostockich szkół, by porozmawiać z ministrą edukacji Barbarą Nowacką. Wśród tematów jakość kształcenia w Polsce, bezpieczeństwo i samopoczucie uczennic i uczniów. Pomysł uczniowskiego okrągłego stołu padł podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem ze strony jednego ucznia.

Nie dość, że w weekend, to jeszcze w wakacje. Około setka uczennic i uczniów przyszła do jednej z białostockich szkół, by spotkać się ministrą edukacji. - Minął miesiąc, jesteśmy. Sama nasza obecność tutaj wskazuje na to, że jakaś moc sprawcza jest - mówi Paweł Zapora, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.