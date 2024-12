Marzą o ciepłych butach, kurtce, nowej pościeli. Czekają na weekend cudów

- Boimy się, że te rodziny, w których rozbudziliśmy nadzieję na to, że tę pomoc otrzymają, będą musiały pozostać bez pomocy, będziemy musieli w sobotę czy niedziele podejść do nich odwiedzić i spojrzeć im w oczy i powiedzieć, że ta pomoc nie nadejdzie - mówi Katarzyna Włodarska, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

- Dziennie to wychodzi maksymalnie 30-40 złotych, więc czasami nie wystarcza na podstawowe rzeczy - na leki, na produkty typu szynka, mięso, dla większości z nas takie normalne, pójść i sobie kupić szyneczkę, dla niektórych to jest największe dobro luksusowe - wskazuje Dominika Kroczek, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

"Uczy to pokory i empatii"

- Z naszego punktu widzenia błahe rzeczy dla tych rodzin są czymś wielkim. Rozmawialiśmy ostatnio tym, że w pewnej rodzinie brakowało czajnika. Czasem są to drobne rzeczy: zabawki, torebki, coś, co po prostu potencjalnie większości z nas może zbywać, a dla nich może być coś dużego - wskazuje Kacper Murzyn, darczyńca Szlachetnej Paczki.

- Dzisiaj my pomagamy, jutro może się okazać, że to my będziemy potrzebowali pomocy, więc uczy to pokory i empatii - zwraca uwagę Kacper Murzyn.

Paczkę najlepiej przygotować w grupie

Paczkę najlepiej przygotować w grupie - w firmie, w szkole, z rodziną czy znajomymi. To świetna okazja do zrobienia czegoś ważnego, wspólnie. W ubiegłym roku, paczkę średnio przygotowywało 30 osób. Najważniejsze, żeby wszystkie rodziny znalazły swoich darczyńców. Poczuły, że są dla kogoś ważne.

- 90 procent rodzin mówi, że najważniejsza nie była ta pomoc materialna tylko to, że ktoś mnie zauważył, wysłuchał moich potrzeb i włożył do tej paczki dokładnie to, co jest potrzebne. To jest wsparcie emocjonalne i to wsparcie emocjonalne możemy okazać, nie darując wcale ogromnych rzeczy - zauważa Joanna Sadzik.